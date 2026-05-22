22 мая 18:19
Как жители Татарстана будут отдыхать на Курбан-байрам

27 мая является выходным.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Татарстана в Курбан-байрам, 27 мая, будут отдыхать. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Согласно Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, среда 27 мая является днем отдыха, а продолжительность рабочего дня 26 мая будет сокращена на один час.

Ранее сообщалось, что из-за Курбан-байрама в Татарстане изменится режим работы отделений почты. Пенсии и пособия будут доставлять по графику, согласованному с Соцфондом.

