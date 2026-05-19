Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Известная по главной роли в сериале «Рабыня Изаура» бразильская актриса Луселия Сантус заявила о своем желании снять в Казани фильм. Об этом на брифинге, посвященном итогам «КазаньФорума», сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



Во время визита в рамках форума «Россия — Исламский мир» актриса также побывала на Голубых озерах, где искупалась.



— Конечно, очень много интересных отзывов мы получили от наших гостей, и со всей Российской Федерации, и от иностранных гостей. <…> Такая огромная работа большой команды проделана, и федеральной в том числе, и татарстанской, естественно, по гостеприимству. Ведь в таком большом событии нет мелочей: каждый водитель, каждый переводчик, каждый повар, каждый человек, который в гостинице встречает, каждый экскурсовод, каждый модератор, каждый спикер — все важны, — поделилась Минуллина.

Ранее сообщалось, что на «КазаньФоруме» министры культуры из 13 стран сами готовили национальные блюда. В новой культурной столице исламского мира прошло несколько ключевых мероприятий для развития сотрудничества в отрасли. Также была проведена XV сессия генеральной конференции ИСЕСКО, в которой приняли участие 10 министров образования из Египта, Йемена, Ливии, Мальдив и других стран, а также три замминистра из Казахстана, Омана и Узбекистана.

