Отдельные пострадавшие по-прежнему отдают десятки миллионов рублей.

За 4 месяца 2026 года в Татарстане было совершено 4539 IT-мошенничеств, ущерб составил 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов.



Ущерб за эти месяцы снизился на 227 миллионов рублей (на 13 процентов), по количеству регистраций их стало меньше на 18,6 процента. Татарстанцев чаще всего обманывают под предлогом того, что те якобы переводили деньги в недружественные страны, сами мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка. Также жертв могли убеждать, что у них якобы есть неучтенный трудовой стаж для пересчета пенсии.



Помимо этого, аферисты начали использовать мессенджер Gem Space, который они называют аналогом других популярных сервисов для общения. Именно через него преступники могут пересылать какие-либо документы.



Что касается конкретных преступлений, то с 12 по 16 апреля у 66-летнего казанца мошенники похитили 3 миллиона рублей. Аферисты убеждали мужчину, что его деньги получены преступным путем. Поэтому от него добились того, что он передал их курьеру якобы для декларирования.



Похожим образом обманули на 4,5 миллиона рублей 56-летнего мужчину из Набережных Челнов, на 4,6 миллиона рублей 52-летнюю жительницу Казани. У 71-летней челнинки с 30 марта по 15 апреля похитили 11,5 миллионов рублей. А с 12 февраля по 15 апреля у 36-летней жительницы Челнов похитили 17,8 миллионов рублей.



Радис Юсупов заметил, что преступники требовали от жертв доказать законность полученных денег. Он напомнил, что в полиции никогда не требуют доказать законность происхождения денег, это все происходит в ходе суда.

Ранее сообщалось, что мошенники научились обходить умные алгоритмы, которые должны отлавливать их рассылки. Теперь они пишут сообщения так, что нормальный человек заподозрит неладное, а вот встроенная защита — не всегда.

