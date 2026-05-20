Современные вызовы требуют современных решений, считает заместитель премьер-министра.

Автор фото: tatarstan.ru

Важность семьи обсуждают в Академии наук Татарстана. На круглом столе высказалась заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.



— Современная семья и формирование трендов благополучия — это основа госполитики России, основа госполитики социального блока Республики Татарстан, — рассказала Фазлеева.



По ее словам, вопросы демографии в республике — часть наукоемкого блока. Центром семьи и демографии Татарстана проводятся исследования разных вопросов демографии — они направлены на те вещи, которые необходимо решать в тот или иной период развития государства.



— Современные вызовы требуют современных решений, но мы стараемся не базироваться на только собственных умозаключениях, а базироваться на обратной связи и на тех направлениях, которые есть сегодня в науке по данному направлению. Поэтому перед центром сегодня стоят крайне важные задачи, которые связаны не просто с контуром семьи, а вообще всех тех проблем, которые есть в семье, — добавила заместитель премьер-министра.



В пример она привела воспитание детей, которые имеют девиантное поведение, а также вопросы, связанные со взаимодействием современной семьи и цифровой работой с родительскими организациями.

Ранее сообщалось, что татарстанцам с детьми суммарно выплатили более 24,2 миллиона рублей в качестве пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Поддержка оформляется одновременно с выходом в декрет.

