Лейла Фазлеева: «Современная семья -- основа госполитики Татарстана»
Современные вызовы требуют современных решений, считает заместитель премьер-министра.
Важность семьи обсуждают в Академии наук Татарстана. На круглом столе высказалась заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
— Современная семья и формирование трендов благополучия — это основа госполитики России, основа госполитики социального блока Республики Татарстан, — рассказала Фазлеева.
По ее словам, вопросы демографии в республике — часть наукоемкого блока. Центром семьи и демографии Татарстана проводятся исследования разных вопросов демографии — они направлены на те вещи, которые необходимо решать в тот или иной период развития государства.
— Современные вызовы требуют современных решений, но мы стараемся не базироваться на только собственных умозаключениях, а базироваться на обратной связи и на тех направлениях, которые есть сегодня в науке по данному направлению. Поэтому перед центром сегодня стоят крайне важные задачи, которые связаны не просто с контуром семьи, а вообще всех тех проблем, которые есть в семье, — добавила заместитель премьер-министра.
В пример она привела воспитание детей, которые имеют девиантное поведение, а также вопросы, связанные со взаимодействием современной семьи и цифровой работой с родительскими организациями.
Ранее сообщалось, что татарстанцам с детьми суммарно выплатили более 24,2 миллиона рублей в качестве пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Поддержка оформляется одновременно с выходом в декрет.
