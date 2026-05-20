Мошенники обошли защиту мессенджеров с помощью маскировки текста
Текст нарочно коверкают, чтобы обмануть защиту, а внутри — вирус или ловушка.
Мошенники придумали, как обходить умные алгоритмы, которые должны отлавливать их рассылки. Теперь они пишут сообщения так, что нормальный человек заподозрит неладное, а вот автоматическая защита — не всегда. В МВД объяснили: преступники намеренно смешивают русские и латинские буквы, чередуют заглавные и строчные, вставляют нестандартные символы. Для фильтров такая мешанина становится нечитаемой, и сообщение спокойно доходит до жертвы.
Дальше — классика. В сообщении либо ссылка на подозрительный сайт, либо вложение: архив, apk-файл или HTML-файл. Откроете — получите вирус или дадите доступ к своему устройству. А чтобы вы точно клюнули, текст пишут короткий и провокационный. Самый популярный вариант — «Это ты на фото?». Человек на эмоциях кликает, не думая.
В МВД советуют быть осторожными: не открывать подозрительные файлы и не переходить по сомнительным ссылкам, особенно если они пришли от незнакомых отправителей.
Ранее мы писали, что участились случаи мошенничества от имени госслужб и организаций. Злоумышленники выдают себя за представителей служб ЖКХ, налоговой инспекции и крадут личные данные граждан.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Активно идет нерест карася и леща.
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Такая же история ожидается по всей стране.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.