20 мая 10:32
Мошенники обошли защиту мессенджеров с помощью маскировки текста

Текст нарочно коверкают, чтобы обмануть защиту, а внутри — вирус или ловушка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники придумали, как обходить умные алгоритмы, которые должны отлавливать их рассылки. Теперь они пишут сообщения так, что нормальный человек заподозрит неладное, а вот автоматическая защита — не всегда. В МВД объяснили: преступники намеренно смешивают русские и латинские буквы, чередуют заглавные и строчные, вставляют нестандартные символы. Для фильтров такая мешанина становится нечитаемой, и сообщение спокойно доходит до жертвы.

Дальше — классика. В сообщении либо ссылка на подозрительный сайт, либо вложение: архив, apk-файл или HTML-файл. Откроете — получите вирус или дадите доступ к своему устройству. А чтобы вы точно клюнули, текст пишут короткий и провокационный. Самый популярный вариант — «Это ты на фото?». Человек на эмоциях кликает, не думая.

В МВД советуют быть осторожными: не открывать подозрительные файлы и не переходить по сомнительным ссылкам, особенно если они пришли от незнакомых отправителей.

Ранее мы писали, что участились случаи мошенничества от имени госслужб и организаций. Злоумышленники выдают себя за представителей служб ЖКХ, налоговой инспекции и крадут личные данные граждан.

