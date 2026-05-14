Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Автор фото: скриншот видео

Председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов навестил своего старого знакомого — алабая по кличке Акдус. Этого пса он лично подарил раису Татарстана Рустаму Минниханову ещё в 2021 году.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Сегодня Акдус — настоящий чемпион России. Хозяева с гордостью рассказали гостю, что пёс умеет абсолютно всё, что положено знать служебной собаке: сидеть, ждать, лежать и, конечно, отлично охранять.

Бердымухамедов остался настолько впечатлён, что принял решение направить в Татарстан ещё две пары алабаев.

Напомним, Бердымухамедов в ходе встречи с Миннихановым в Казани позвонил президенту России Владимиру Путину. Известно, что председатель халк маслахаты Туркменистана приехал на «КазаньФорум».

В этом году на форум приедет рекордное количество представителей разных стран. Всего в мероприятии примут участие 103 государства, однако даже это число не является окончательным.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.