Общество
14 мая 09:41
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Автор фото: скриншот видео

Председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов навестил своего старого знакомого — алабая по кличке Акдус. Этого пса он лично подарил раису Татарстана Рустаму Минниханову ещё в 2021 году.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Сегодня Акдус — настоящий чемпион России. Хозяева с гордостью рассказали гостю, что пёс умеет абсолютно всё, что положено знать служебной собаке: сидеть, ждать, лежать и, конечно, отлично охранять.

Бердымухамедов остался настолько впечатлён, что принял решение направить в Татарстан ещё две пары алабаев.

Напомним, Бердымухамедов в ходе встречи с Миннихановым в Казани позвонил президенту России Владимиру Путину. Известно, что председатель халк маслахаты Туркменистана приехал на «КазаньФорум».

В этом году на форум приедет рекордное количество представителей разных стран. Всего в мероприятии примут участие 103 государства, однако даже это число не является окончательным.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.