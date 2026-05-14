Татарстан и сибирский институт заключили соглашение на KazanForum
Подписали соглашение о стажировках, обмене опытом и совместных образовательных программах.
На полях XVII Международного экономического форума «KazanForum 2026» Государственный комитет Татарстана по закупкам заключил соглашение о сотрудничестве с Сибирским институтом государственного и муниципального управления.
Документ закрепляет намерения сторон вместе работать над повышением квалификации специалистов, которые занимаются государственными и муниципальными закупками. Планируется обмениваться опытом, внедрять лучшие практики, а также совместно разрабатывать образовательные программы и проводить стажировки для сотрудников контрактной системы.
Подписание стало логичным продолжением совместной работы на форуме. Госкомитет РТ по закупкам и СибИГМУ ранее уже выступили организаторами стратегической сессии «Государственные закупки: новые вызовы и обмен опытом».
Ранее мы писали, что на исламском форуме в Казани обсудили сотрудничество России и Индонезии. Товарооборот между странами вырос более чем в два раза.
