Подписали соглашение о стажировках, обмене опытом и совместных образовательных программах.

Автор фото: goszakupki.tatarstan.ru

На полях XVII Международного экономического форума «KazanForum 2026» Государственный комитет Татарстана по закупкам заключил соглашение о сотрудничестве с Сибирским институтом государственного и муниципального управления.

Документ закрепляет намерения сторон вместе работать над повышением квалификации специалистов, которые занимаются государственными и муниципальными закупками. Планируется обмениваться опытом, внедрять лучшие практики, а также совместно разрабатывать образовательные программы и проводить стажировки для сотрудников контрактной системы.

Подписание стало логичным продолжением совместной работы на форуме. Госкомитет РТ по закупкам и СибИГМУ ранее уже выступили организаторами стратегической сессии «Государственные закупки: новые вызовы и обмен опытом».

Ранее мы писали, что на исламском форуме в Казани обсудили сотрудничество России и Индонезии. Товарооборот между странами вырос более чем в два раза.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.