Вместо трёх-пяти протоколов можно будет обойтись отметками в одном документе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты Госдумы приняли закон, который заметно упрощает жизнь автоинспекторам. Документ прошёл второе и третье чтения и опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас, когда ловят пьяного водителя, инспектору приходится заполнять от трёх до пяти разных бумаг: протокол об отстранении от руля, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование, протокол о самом правонарушении и протокол о задержании машины. Теперь большую часть этого можно будет оформлять, делая отметки в одном документе. Запись об отстранении разрешат внести в акт освидетельствования или в другой протокол, а задержание автомобиля — в протокол о правонарушении.

По подсчётам авторов закона, такое упрощение сэкономит около 33,6 тысячи рабочих часов в год и сократит расходы на покупку бланков.

