На KazanForum примут участие рекордные 103 страны – и это не предел
Основная программа форума начинается с 13 мая.
В международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» участвуют 103 страны, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Но участников будет еще больше.
103 страны – количество, которое было зарегистрировано и подтверждено по системе безопасности. Это рекорд, отметила Миннулина, но эти цифры не итоговые – форум только начинается.
- То, что мы видим сегодня здесь, то количество, которое мы сегодня собираемся – кропотливая работа нашего раиса, – отметила руководитель АИР республики. – Такого количества гостей мы не знали никогда.
KazanForum будет проходить с 12 до 17 мая. Начнется форум с заседания МПК «Россия-Индонезия», а закончит мероприятием «Изге болгар жыены». Всего на форуме пройдет 149 мероприятий.
Напомним, что на время проведения «Россия – Исламский мир: KazanForum» до аэропорта запустят дополнительные электрички. Поезда будут ездить без промежуточных остановок для удобства гостей и участников форума.
