Общество
12 мая 10:38
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

На KazanForum примут участие рекордные 103 страны – и это не предел

Основная программа форума начинается с 13 мая.

На KazanForum примут участие рекордные 103 страны – и это не предел

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» участвуют 103 страны, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Но участников будет еще больше.

103 страны – количество, которое было зарегистрировано и подтверждено по системе безопасности. Это рекорд, отметила Миннулина, но эти цифры не итоговые – форум только начинается.

- То, что мы видим сегодня здесь, то количество, которое мы сегодня собираемся – кропотливая работа нашего раиса, – отметила руководитель АИР республики. – Такого количества гостей мы не знали никогда.

Автор фото: скриншот трансляции

KazanForum будет проходить с 12 до 17 мая. Начнется форум с заседания МПК «Россия-Индонезия», а закончит мероприятием «Изге болгар жыены». Всего на форуме пройдет 149 мероприятий.

Напомним, что на время проведения «Россия – Исламский мир: KazanForum» до аэропорта запустят дополнительные электрички. Поезда будут ездить без промежуточных остановок для удобства гостей и участников форума.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.