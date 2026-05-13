Минниханов открыл ярмарку Kazan Halal Market
Глава республики заявил, что халяль – это целая философия жизни.
Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл международную ярмарку Kazan Halal Market в рамках 17-го Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
«Халяль – это целая философия жизни, которая отражает глубокие духовные, культурные ценности, объединяет миллионы людей по всему миру», - заявил глава республики.
А Татарстан, как ведущий регион России в части развития исламской экономики, придает особое значение поддержке и продвижению индустрии халяль.
На сегодняшний день в республике насчитывается более 150 производителей продовольственных товаров по стандарту халяль. А объем поставок халяльной продукции за прошлый год достиг 45 миллионов долларов, что в три раза больше, чем в 2024 году. В мероприятии участвуют около ста компаний из 11 регионов России и девяти зарубежных стран, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
Напомним, что Kazan Halal Market будет работать с 13 по 17 мая с 8:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что на ярмарке Kazan Halal Market продукцию представляют более 30 афганских компаний. За четыре месяца 2026 года Афганистан закупил татарстанскую продукцию халяль на сумму 30,7 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
