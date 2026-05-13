Метшин о сотрудничестве с исламскими странами: «Наши народы близки»
Казань продолжает активно взаимодействовать с исламскими государствами, несмотря на политическую обстановку в мире. Об этом в рамках международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил мэр города Ильсур Метшин.
По его словам, экономическое сотрудничество татарстанской столицы также охватывает страны постсоветского пространства, такие как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
- Наши народы близки по языку и религии, у нас много общего. Мы часто навещаем друг друга и поддерживаем в разных сферах. Политическая и экономическая ситуация в разных странах не должна влиять на развитие гуманитарных отношений, - отметил Метшин.
По его словам, сотрудничество между Казанью и иранскими городами - это часть укрепления стратегического партнёрства между Россией и Ираном.
- Мы реализовали множество совместных проектов с иранскими муниципалитетами. На прошлой выставке в Казанском кремле, посвящённой культурному наследию Шираза, одного из самых красивых городов Ирана, мы представили его архитектуру. В этом году, если позволит ситуация, мы планируем организовать ответную выставку в Ширазе, - уточнил Метшин.
Сейчас, по словам спикера, иранские города сталкиваются с трудностями, но Казань продолжает поддерживать связь с мэрами Тегерана, Тебриза, Исфахана и Шираза.
Ранее Метшин напомнил, что столица Татарстана также активно развивает международные связи, сотрудничая с турецкими городами. Казань заключила соглашения о побратимстве со Стамбулом, Антальей, Анкарой и Газиантепом, а также с городом Аксарай.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.