Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Казань продолжает активно взаимодействовать с исламскими государствами, несмотря на политическую обстановку в мире. Об этом в рамках международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, экономическое сотрудничество татарстанской столицы также охватывает страны постсоветского пространства, такие как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

- Наши народы близки по языку и религии, у нас много общего. Мы часто навещаем друг друга и поддерживаем в разных сферах. Политическая и экономическая ситуация в разных странах не должна влиять на развитие гуманитарных отношений, - отметил Метшин.

По его словам, сотрудничество между Казанью и иранскими городами - это часть укрепления стратегического партнёрства между Россией и Ираном.

- Мы реализовали множество совместных проектов с иранскими муниципалитетами. На прошлой выставке в Казанском кремле, посвящённой культурному наследию Шираза, одного из самых красивых городов Ирана, мы представили его архитектуру. В этом году, если позволит ситуация, мы планируем организовать ответную выставку в Ширазе, - уточнил Метшин.

Сейчас, по словам спикера, иранские города сталкиваются с трудностями, но Казань продолжает поддерживать связь с мэрами Тегерана, Тебриза, Исфахана и Шираза.

Ранее Метшин напомнил, что столица Татарстана также активно развивает международные связи, сотрудничая с турецкими городами. Казань заключила соглашения о побратимстве со Стамбулом, Антальей, Анкарой и Газиантепом, а также с городом Аксарай.

