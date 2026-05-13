Общество
13 мая 11:31
Автор материала:
Не указано
Павел Наумов

Журналист

Метшин о сотрудничестве с исламскими странами: «Наши народы близки»

Экономические проекты у татарстанской столицы реализуются и с городами стран постсоветского пространства: Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Метшин о сотрудничестве с исламскими странами: «Наши народы близки»

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Казань продолжает активно взаимодействовать с исламскими государствами, несмотря на политическую обстановку в мире. Об этом в рамках международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, экономическое сотрудничество татарстанской столицы также охватывает страны постсоветского пространства, такие как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

- Наши народы близки по языку и религии, у нас много общего. Мы часто навещаем друг друга и поддерживаем в разных сферах. Политическая и экономическая ситуация в разных странах не должна влиять на развитие гуманитарных отношений, - отметил Метшин.

По его словам, сотрудничество между Казанью и иранскими городами - это часть укрепления стратегического партнёрства между Россией и Ираном.

- Мы реализовали множество совместных проектов с иранскими муниципалитетами. На прошлой выставке в Казанском кремле, посвящённой культурному наследию Шираза, одного из самых красивых городов Ирана, мы представили его архитектуру. В этом году, если позволит ситуация, мы планируем организовать ответную выставку в Ширазе, - уточнил Метшин.

Сейчас, по словам спикера, иранские города сталкиваются с трудностями, но Казань продолжает поддерживать связь с мэрами Тегерана, Тебриза, Исфахана и Шираза.

Ранее Метшин напомнил, что столица Татарстана также активно развивает международные связи, сотрудничая с турецкими городами. Казань заключила соглашения о побратимстве со Стамбулом, Антальей, Анкарой и Газиантепом, а также с городом Аксарай.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.