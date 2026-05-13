Импортозамещенный вертолет «Ансат» показали на «КазаньФоруме»
На выставке достижений промышленности Татарстана в МВЦ «Казань Экспо» в ходе экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» представлен импортозамещенный вертолет «Ансат». Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Помимо этого, была показана модель вертолета «Ансат Aurus» с премиальным салоном повышенной комфортности, предназначенная для перевозки VIP-пассажиров.
Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов напомнил, что в сентябре прошлого года полностью российская версия «Ансата» впервые поднялась в воздух, сейчас продолжаются его испытания, идет подготовка к сертификации. Вертолет получит ряд дополнительных преимуществ, в числе которых — возможность выполнения полетов по приборам, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях, четырехканальный автопилот, повышенная путевая устойчивость.
Благодаря новым лопастям будет уменьшен шум и увеличена максимальная скорость машины, а дальность полета хотят увеличить до более чем 640 километров.
Ранее сообщалось, что производимые в Казани импортозамещенные вертолеты «Ансат» и Ми-34 обсудили гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент России Владимир Путин. Чемезов напомнил, что оба вертолета оснащены современными российскими двигателями ВК-650В. В ходе импортозамещения «Ансата» заменили не только двигатель, но и электронику, систему управления, конструкцию фюзеляжа, сейчас, по словам Чемезова, он делается из карбона. В 2027 году планируется приступить к серийным поставкам.
