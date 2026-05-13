Основная причина пустующих площадей заключается в недостатке финансов и дорогих кредитах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заполняемость аккредитованных промышленных парков Татарстана достигла 82%. На данный момент их в республике 111 штук, в части из них еще есть свободные площади, рассказала первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Она добавила, что основной проблемой заполняемости оставшихся площадей предприниматели называют нехватку денежных средств и дорогие кредиты. Чтобы решить эту проблему, фонд поддержки предпринимательства Татарстана запустил новую финансовую программу «Строительство», которая предоставляет займы от 10 до 60 миллионов рублей на срок до 7 лет под 8% годовых для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков.

Программа поддерживает создание, реконструкцию и приобретение производственных объектов до 1500 квадратных метров. Реализация программы направлена на поддержку реального сектора экономики и создание новых рабочих мест.

Также Кондратова сообщила, что количество объектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане достигло 190 тысяч. За прошедшие 4 месяца 2026 года они получили поддержку на сумму 19 миллиардов рублей.

Заполняемость промпарков в Татарстане достигла 82%, однако не все площадки одинаково преуспевают. Эксперты считают, что инвесторы игнорируют часть районов из-за удаленности от крупных транспортных узлов и неэффективного менеджмента.

