Количество объектов МСП в республике достигло 190 тысяч.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Количество объектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане достигло 190 тысяч. Об этом сообщила первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова. Она также рассказала, что за 4 месяца 2026 года предприниматели получили поддержку объемом 19 миллиардов рублей.

Спикер напомнила, что в республике предпринимателям предоставляют различные меры поддержки. В первую очередь по приоритетным направлениям, например отрасли обрабатывающей промышленности, ИТ-сферы, малых технологических компаний, резидентам промышленных парков.

С 2026 года в республике увеличили лимиты по лизинговым продуктам. В рамках «Устойчивого развития» и «Лизинговой поддержки СВО» максимальную сумму лизинга увеличили с 20 до 40 миллионов рублей. По продукту исламского лизинга иджара — с 15 до 30 миллионов. По словам Кондратьевой, благодаря этим мерам удастся увеличить поддержку обрабатывающих производств, финансировать полноценные производственные цепочки, а не отдельные позиции оборудования.

Также фонд поддержки предпринимательства Татарстана запустил новую финансовую программу «Поддержка строительства — 2026», которая предоставляет займы от 10 до 60 миллионов рублей на срок до 7 лет под 8% годовых для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков. Программа поддерживает создание, реконструкцию и приобретение производственных объектов до 1500 квадратных метров. Реализация программы направлена на поддержку реального сектора экономики и создание новых рабочих мест.

Ранее мы писали, что Татарстан занял четвертое место по числу малых и средних предприятий в космической отрасли. В регионе расположено 7 процентов таких компаний. Лидером рейтинга остается Москва с 31 процентом всех космических МСП. На втором месте — Московская область (12 процентов), Санкт-Петербург — на третьем (8 процентов).

