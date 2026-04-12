Общество
12 апреля 09:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан четвертый по числу малых и средних предприятий в космической отрасли

В республике действует семь процентов компаний, занятых в космической сфере.

Автор фото: Роскосмос

Татарстан занял четвертое место по числу малых и средних предприятий в космической отрасли. В регионе расположено 7 процентов таких компаний. Об этом сообщает Минэкономики республики.

Лидером остается Москва с 31 процентом всех космических МСП. На втором месте — Московская область (12 процентов), а Санкт-Петербург — на третьем (8 процентов).

Особенность этих предприятий — их возраст. В среднем им почти девять лет, что больше, чем у МСП в других сферах (около семи с половиной лет), по данным Корпорации МСП.

Самое старое космическое МСП в России было основано в 1992 году в Татарстане. Компания разрабатывает и производит летательные аппараты.

Ранее мы писали, что в России разрабатывают концепцию автономного биоэкопоселения в космическом пространстве. В проекте участвуют специалисты Курчатовского института.

