В республике действует семь процентов компаний, занятых в космической сфере.

Татарстан занял четвертое место по числу малых и средних предприятий в космической отрасли. В регионе расположено 7 процентов таких компаний. Об этом сообщает Минэкономики республики.



Лидером остается Москва с 31 процентом всех космических МСП. На втором месте — Московская область (12 процентов), а Санкт-Петербург — на третьем (8 процентов).



Особенность этих предприятий — их возраст. В среднем им почти девять лет, что больше, чем у МСП в других сферах (около семи с половиной лет), по данным Корпорации МСП.



Самое старое космическое МСП в России было основано в 1992 году в Татарстане. Компания разрабатывает и производит летательные аппараты.



