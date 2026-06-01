Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Многофункциональный курортный комплекс TatarSu открылся в тестовом режиме на берегу Казанки между Казанским кремлем и Кировской дамбой. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Курорт представляет собой большую зону отдыха с бассейнами, пляжами, фонтанами и точками питания. Здесь будет работать банный кластер с разными типами парных (русская баня, финская сауна), спа-центр, ресторан и фудкорт.

Глава Татарстана Рустам Минниханов оценил бассейн с подогреваемой водой, территорию комплекса, где расположены спортивные площадки, а также установлены спортивные тренажеры, проверил качество использованных стройматериалов.

На территории комплекса в будущем построят гостиничный комплекс. Курорт продолжит Кремлевскую набережную и свяжет ее с зелеными зонами у Адмиралтейской слободы. Официальное открытие состоится позднее. В рамках тестового открытия на курорт пригласили детей и подростков, которые занимаются в различных спортивных школах и секциях.

Ранее сообщалось, что «Кремлевский причал» с понтонами для катеров появится на набережной Казанки. Проект предусматривает реконструкцию прибрежной зоны и создание современного пространства с прогулочными маршрутами.

