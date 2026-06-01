Городская среда
1 июня 12:48
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Многофункциональный курортный комплекс TatarSu открылся в тестовом режиме на берегу Казанки между Казанским кремлем и Кировской дамбой. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Курорт представляет собой большую зону отдыха с бассейнами, пляжами, фонтанами и точками питания. Здесь будет работать банный кластер с разными типами парных (русская баня, финская сауна), спа-центр, ресторан и фудкорт.

Глава Татарстана Рустам Минниханов оценил бассейн с подогреваемой водой, территорию комплекса, где расположены спортивные площадки, а также установлены спортивные тренажеры, проверил качество использованных стройматериалов.

На территории комплекса в будущем построят гостиничный комплекс. Курорт продолжит Кремлевскую набережную и свяжет ее с зелеными зонами у Адмиралтейской слободы. Официальное открытие состоится позднее. В рамках тестового открытия на курорт пригласили детей и подростков, которые занимаются в различных спортивных школах и секциях.

Автор фото: tatarstan.ru

Автор фото: tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что «Кремлевский причал» с понтонами для катеров появится на набережной Казанки. Проект предусматривает реконструкцию прибрежной зоны и создание современного пространства с прогулочными маршрутами.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.