Рубль резко укрепился после объявления Минфином параметров бюджетного правила

Министерство собирается закупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей в день.

Минфин России с 8 мая по 4 июня собирается закупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей в день. Такой объем почти в три раза ниже ожиданий и консенсуса, пишет Т-банк в «Максе».

После раскрытия параметров бюджетного правила рубль резко укрепился к основным валютам. Например, курс юаня на Мосбирже упал более чем на 1,2 процента за пять минут. По состоянию на 15:20 мск китайская валюта находилась на уровне 10,95 рубля. Курс доллара на Forex опустился до 74,9 рубля, потеряв около 0,7 процента.

По словам главного экономиста «Т-Инвестиций» Софьи Донец, по прогнозу, объем покупки валюты должен был составить 14—18 миллиардов рублей в день.

«Это может говорить о том, что нефтегазовые доходы бюджета, из которых рассчитывается объем, сложились в апреле не такими высокими, как позволяли рассчитывать цены на российскую нефть», - отметила специалист.

За апрель показатели составили в среднем 95 долларов за баррель — это максимум с 2014 года. В марте было 77 долларов за баррель.

На доход негативно повлияла ситуация в мире: напряженность вокруг российских портов.

Софья Донец прогнозирует, что рубль должен остаться на уровнях выше 75 к доллару и 11 к юаню в мае.

Ранее сообщалось, что Минфин ждёт 200 миллиардов рублей от подорожания нефти. Антон Силуанов пояснил, что за два месяца доходы и недопоступления уравновесили друг друга.

