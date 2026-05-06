Рубль резко укрепился после объявления Минфином параметров бюджетного правила
Министерство собирается закупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей в день.
Минфин России с 8 мая по 4 июня собирается закупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей в день. Такой объем почти в три раза ниже ожиданий и консенсуса, пишет Т-банк в «Максе».
После раскрытия параметров бюджетного правила рубль резко укрепился к основным валютам. Например, курс юаня на Мосбирже упал более чем на 1,2 процента за пять минут. По состоянию на 15:20 мск китайская валюта находилась на уровне 10,95 рубля. Курс доллара на Forex опустился до 74,9 рубля, потеряв около 0,7 процента.
По словам главного экономиста «Т-Инвестиций» Софьи Донец, по прогнозу, объем покупки валюты должен был составить 14—18 миллиардов рублей в день.
«Это может говорить о том, что нефтегазовые доходы бюджета, из которых рассчитывается объем, сложились в апреле не такими высокими, как позволяли рассчитывать цены на российскую нефть», - отметила специалист.
За апрель показатели составили в среднем 95 долларов за баррель — это максимум с 2014 года. В марте было 77 долларов за баррель.
На доход негативно повлияла ситуация в мире: напряженность вокруг российских портов.
Софья Донец прогнозирует, что рубль должен остаться на уровнях выше 75 к доллару и 11 к юаню в мае.
Ранее сообщалось, что Минфин ждёт 200 миллиардов рублей от подорожания нефти. Антон Силуанов пояснил, что за два месяца доходы и недопоступления уравновесили друг друга.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».