13 мая 11:41
Казань попала в топ крупнейших рекламных рынков России, однако показатели падают

Столица Татарстана среди регионов заняла четвертое место.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Среди пяти крупнейших региональных рекламных рынков России Казань заняла четвертое место, в столице Татарстана ее объем составил 6,82 миллиарда рублей, снизившись за год на 8%. Об этом говорится в исследовании Совета экспертов ассоциации коммуникационных агентств России по итогам 2025 года, Москва при анализе не учитывалась.

Казань уступила Санкт-Петербургу (31,67 миллиарда рублей), Екатеринбургу (8,24 миллиарда рублей) и Краснодару (7,07 миллиарда рублей). Основная доля рекламных инвестиций в Казани пришлась на интернет-сервисы — 3,7 миллиарда рублей, затем идет наружная реклама (2 миллиарда рублей), видеореклама (920 миллионов рублей) и радиореклама (200 миллионов рублей).

В целом объем рекламного рынка России за год увеличился на 8,5%, достигнув 981,6 миллиарда рублей. Рынок маркетинговых коммуникаций, включающий все бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг, превысил 2,4 триллиона рублей.

Вице-президент ассоциации Сергей Веселов уточнил, что рынок рекламы в регионах с каждым годом чувствует себя хуже, во многих сегментах наблюдается либо сокращение объемов рекламных бюджетов, либо их стагнация. Все сложнее становится выдерживать те вызовы в экономике, законодательстве, технологиях, с которыми приходится сталкиваться постоянно, подчеркнул Веселов.

Ранее сообщалось, что власти Казани решили сделать рекламу на медиафасадах более «спокойной». В правила внесен ряд изменений.

