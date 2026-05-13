Инструмент позволяет приобрести автотранспорт и спецтехнику по небольшой наценке.

Автор фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

С момента запуска программы исламского лизинга иджара в мае 2024 года в Татарстане провели 31 сделку. В первый год действия программы с помощью иджара провели 11 сделок, в 2025-м — 15 сделок, а за прошедшие 4 месяца 2026 года было пять таких сделок. Об этом рассказала генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Татарстана» Мария Фрундина.

Спикер пояснила, что иджара отличается от традиционного лизинга отсутствием процентной ставки. Вместо нее устанавливается наценка в размере 8% на оборудование российского производства и 10% на предмет импортного производства. Через лизинговую компанию Татарстана с помощью этого инструмента предприниматели могут приобретать коммерческий автотранспорт и спецтехнику.

Важной особенностью исламского лизинга также она назвала то, что в нем отсутствуют пени, штрафы и неустойки. Все договоры лизинга и купли-продажи проверяются внешним аудитором на соответствие нормам ислама.

Ак Барс Банк, Тимер Банк и ПСБ рассказали об исламских финансовых продуктах. Ими может воспользоваться каждый, вне зависимости от веры и национальности.

