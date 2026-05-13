Товарооборот между Россией и странами ОИС составил 160 млрд долларов
Происходят работа над совместными инфраструктурными проектами, поставки российской продукции и обмен передовыми практиками в производстве продукции халяль.
За последние 10 лет товарооборот России с мусульманскими странами вырос в пять раз и достиг почти 160 миллиардов долларов. Об этом на международном форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» рассказал заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями министерства иностранных дел России Кирилл Сапоженков.
- Взаимодействие охватывает множество сфер. Мы работаем над совместными инфраструктурными проектами, поставляем российскую продукцию и обмениваемся передовыми практиками в производстве халяль. Исламский банкинг — ещё одно направление нашего сотрудничества. Мы также обсуждаем участие в создании нового справедливого мирового порядка без диктата извне, - отметил Сапоженков.
Вместе с мусульманскими государствами Россия защищает традиционные ценности, нравственные принципы и семейные устои. Россия отстаивает право каждого народа определять свою судьбу, культурное и цивилизационное разнообразие, уважение обычаев, традиций и религий.
- В этом процессе ключевую роль играют представительства Россотрудничества за рубежом и партнёрские русские дома в странах, где их пока нет. Мы уверены, что опыт Казани, получившей в этом году статус культурной столицы исламского мира, будет востребован, - уточнил Сапоженков.
Сегодня Казань, как отметил Сапоженков, становится важной площадкой для диалога с мусульманским миром и демонстрирует многонациональный, межконфессиональный характер России. Казань открыта для диалога с разными культурами и является лабораторией для отработки и совершенствования форм гуманитарного присутствия, включая страны исламского мира.
Ранее на KazanForum мэр Ильсур Метшин напомнил, что Казань продолжает активно взаимодействовать с исламскими государствами, несмотря на политическую обстановку в мире. По его словам, экономическое сотрудничество татарстанской столицы также охватывает страны постсоветского пространства, такие как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.