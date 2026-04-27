Ак Барс Банк, Тимер Банк и ПСБ рассказали об исламских финансовых продуктах. Ими может воспользоваться каждый, вне зависимости от веры и национальности.

В Татарстане исламские финансы перестают быть нишевым направлением и постепенно переходят в повседневную практику. Все больше организаций предлагают продукты, полностью соответствующие нормам шариата, и делают их доступными — от ипотеки до финансирования бизнеса. При этом участники рынка признают, что направление еще не снискало большой популярности из-за распространенных заблуждений и стереотипов. На бизнес-бранче «Вечерней Казани» подробно разобрали, как именно работают исламские финансовые продукты, какие принципы лежат в их основе и с какими вызовами сталкивается отрасль сейчас.

«Это не просто кредиты без процентов»

Главное заблуждение, которое существует сейчас — весь исламский банкинг основывается на беспроцентных кредитах. Булат хазрат Мубараков, ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, казый Казани и сертифицированный эксперт AAOIFI, сразу обозначил: такая модель нежизнеспособна в долгосрочной перспективе. Отсутствие процента не означает отсутствие платы за пользование капиталом — просто эта плата формируется как заранее оговоренная наценка или как доля в реальной прибыли от совместного проекта.

- Беспроцентное финансирование применяется, но только в небольших объемах и в качестве благотворительной акции. В действительности исламская финансовая система строится на трех базовых запретах. Первый — риба, полный запрет на ростовщичество. Второй — гарар, запрет на существенную неопределенность в основных элементах договора: предмет сделки, срок, цена и другие сущностные условия. Третий — майсир, запрет на азартные игры, когда риск сам по себе становится товаром. Сюда же относится и запрет на спекуляции, включая любые производные финансовые инструменты, когда человек ставит на риск, - рассказал Булат хазрат Мубараков.

Еще один ключевой принцип исламских финансов — обязательное разделение рисков. По словам начальника управления продаж АО «Тимер Банк» Ильнура Сирукова, если в классическом банкинге риск можно полностью переложить на одну из сторон, то по нормам шариата нужно разделять прибыль и убытки пропорционально вкладу каждой стороны.

В доверительном управлении (мудараба) инвестор полностью берет риск на себя, а прибыль потом делится. По словам директора центра исламского банкинга ПАО «Ак Барс» Банк Искандера Исхакова, существует огромное количество альтернативных способов финансирования, например, мушарака — совместное предприятие. То есть банк выступает не просто кредитором, а реальным партнером и соинвестором. Но при этом нужно не просто доказать свою благонадежность, но и обосновать успешность проекта, представить и защитить бизнес-план.

Что уже предлагают банки Татарстана

В республике уже работают конкретные решения. В Ак Барс Банке реализовано 17 исламских финансовых продуктов. Самый яркий — исламская ипотека. Банк приобретает квартиру или недвижимость и перепродает ее клиенту в рассрочку с заранее оговоренной наценкой. Есть предложения и для бизнеса: продажа в рассрочку для финансирования оборотных или основных средств. Клиент обращается в банк, банк приобретает нужный актив и перепродает его предпринимателю.

На базе Ак Барс Лизинг работает иджара — лизинг по нормам шариата. Отдельная группа продуктов основана на долевом финансировании.



- Например, при проектном финансировании застройщиков банк передает средства на условиях участия в финансовых результатах от реализации этого проекта, - отметил Искандер Исхаков.

Тимер Банк выпускает исламскую дебетовую карту с благотворительностью. Один процент от всех покупок, совершенных по карте, банк начисляет клиенту. От имени клиента банк жертвует эту сумму в благотворительный фонд. Это обычная дебетовая карта с ограничениями по нормам шариата.

ПСБ также активно осваивает направления исламского банкинга. Руслан Ахатов, региональный директор ПСБ в Татарстане, рассказал, что банк первым в России запустил исламский партнёрский автофакторинг. По его наблюдениям, договоры в исламских финансах отличаются высокой чёткостью формулировок: ответственность сторон прописана конкретно и привязана к реальным понесённым убыткам. Помимо этого, у ПСБ есть исламский расчётный счёт и корпоративная карта, которые банк разработал в том числе для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность с партнерами из мусульманского мира.

«Нам нужен какой-то локомотив»

Участники бранча прямо говорили о системных ограничениях, которые тормозят развитие направления сегодня. Сделки купли-продажи в рассрочку не признаются финансовыми сделками в РФ, а для мурабахи до сих пор не хватает полноценной законодательной базы. Это создает дополнительные барьеры при запуске продуктов и их масштабировании. На рынке есть и непрофессионалы, которые предлагают свои услуги без необходимой экспертизы, что подрывает доверие к отрасли в целом.

Для внедрения исламских финансовых инструментов требуются большие трудозатраты и инвестиции, и не все финансовые организации готовы идти на это сегодня. Пока они работают с действительно востребованными продуктами, но «целевой клиент», который сознательно выбирает именно исламские финансы, к ним не пойдет — он предпочтет специализированное учреждение. Руслан Ахатов считает, что отрасли нужен «локомотив» — новый банк, специализирующийся исключительно на исламских финансах. По его словам, несмотря на широкую линейку продуктов и новаторство региональных банков, специализированный банк сможет действительно продвинуть законодательство в этом направлении и создать здоровую конкурентную среду.

- Специализированный банк, работающий исключительно в сфере исламских финансов, мог бы стать настоящим драйвером развития отрасли. Сегодня многие банки запускают исламские продукты, но не всегда готовы их системно развивать и поддерживать в актуальном состоянии. Во многом это объясняется тем, что исламские финансы остаются для них одним из многих направлений. Для специализированного учреждения это уже будет не вопрос приоритетов — работа с законодателями для формирования необходимой правовой базы и постоянное развитие продуктовой линейки станут неотъемлемой частью его деятельности. Что в свою очередь создаст условия для всего рынка — остальные банки получат чёткие правила игры и смогут активнее развивать собственные линейки исламских продуктов, - заявил региональный директор ПСБ в Татарстане на бизнес-бранче «Вечерней Казани».

По мнению Искандера Исхакова, не столь принципиально – будет это направление развивать отдельный специализированный банк, или же с помощью отдельного направления внутри уже существующей банковской организации. Важна прежде всего системность в развитии данного направления. Потому что помимо самого развития бизнеса, необходимо участвовать в развитии сопутствующей институциональной инфраструктуры, включающей в себя законодательство, налогообложение, системы пруденциального и шариатского регулирования и многое другое. Ак Барс Банк надеется стать локомотивом, который позволит запустить эту отрасль.

Булат хазрат Мубараков считает, что предложение будет рождать спрос, а не наоборот.