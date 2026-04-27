Это первые итоги программы по компенсации, запущенной банком для снижения налоговой нагрузки на малый бизнес с оборотом до 20 млн рублей.

В первом квартале 2026 года для снижения налоговой нагрузки на бизнес возможностью, которую банк предложил своим корпоративным клиентам, воспользовались более двух тысяч предпринимателей республики.

С начала 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для компаний с годовым оборотом до 20 миллионов рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность. Именно для таких предпринимателей — владельцев ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов или крафтовых кофеен — Сбер запустил программу компенсации и возвращает 50% от суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.

Чтобы получить деньги, предпринимателю необходимо работать по публичному договору эквайринга и иметь расчётный счёт в Сбере на последний день квартала, а также подать заявление в интернет-банке СберБизнес в разделе «Эквайринг». Деньги приходят в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.

До конца года к предложению могут присоединиться ещё до 500 тысяч предпринимателей из всех регионов России. Программа действует на постоянной основе — подключиться можно в любой момент в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес. Участвовать могут и новые клиенты, которые заключили договор эквайринга в Сбере.

Для компаний крупного и среднего бизнеса — плательщиков НДС — условия другие: они могут заявить предъявленный банком НДС к возмещению на основании счёта-фактуры.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Мы видим, насколько важна эта поддержка для малого бизнеса, и считаем своим приоритетом создание реальных инструментов для снижения налоговой нагрузки. Уже более двух тысяч предпринимателей Татарстана смогли вернуть половину НДС благодаря этой программе. Наша цель — не просто компенсировать возросшие издержки, а дать предпринимателям уверенность и дополнительные ресурсы для развития. Мы сделали процесс максимально простым и доступным: подать заявку можно онлайн в интернет-банке СберБизнес, а деньги поступают в течение пяти рабочих дней. Это реальная и оперативная помощь бизнесу здесь и сейчас, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на главном — развитии своего дела».

