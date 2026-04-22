Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Автор фото: скриншот видео

О возможности повторения революции 1917 года предупредил председатель КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании нижней палаты.

Лидер КПРФ напомнил, что президент Владимир Путин недавно собирал правительство, по его словам, он такого «грустного заседания давно не видел».

«Мы вам десять раз говорили - провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году», - заметил Зюганов, подчеркнув, что нельзя допустить этого повторения.

Также Зюганов поддержал блогера Викторию Боню, которая, обращаясь к Путину, выступила с критической речью о ситуации в стране.

Напомним, ранее Владимир Путин говорил, что причины отрицательной динамики экономики - календарные, погодные и сезонные факторы. Согласно статистике, экономическая динамика показывает снижение два месяца подряд. За январь и февраль ВВП уменьшился на 1,8%. Снижение затронуло обрабатывающие отрасли, промышленное производство в целом, а также строительство.

