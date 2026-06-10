В столице Татарстана президента ждет марафон встреч.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетит Казань, где пройдет саммит Россия-АСЕАН. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков уточнил, что Путина на протяжении двух дней ждет целый «переговорный марафон».

«Скажу лишь, что предстоит большое количество двусторонних встреч», - уточнил пресс-секретарь.

Напомним, что Казань впервые проводит саммит Россия-АСЕАН, он пройдет с 17 по 19 июня. Как ранее отмечал глава российского МИДа Сергей Лавров, Россия рассчитывает собрать в столице Татарстана руководителей всех государств Ассоциации Юго-Восточной Азии. «Вечерняя Казань» также вспомнила самые яркие моменты с участием Владимира Путина в столице Татарстана.

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