Путин прилетит в Казань на саммит АСЕАН
В столице Татарстана президента ждет марафон встреч.
Президент России Владимир Путин посетит Казань, где пройдет саммит Россия-АСЕАН. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков уточнил, что Путина на протяжении двух дней ждет целый «переговорный марафон».
«Скажу лишь, что предстоит большое количество двусторонних встреч», - уточнил пресс-секретарь.
Напомним, что Казань впервые проводит саммит Россия-АСЕАН, он пройдет с 17 по 19 июня. Как ранее отмечал глава российского МИДа Сергей Лавров, Россия рассчитывает собрать в столице Татарстана руководителей всех государств Ассоциации Юго-Восточной Азии. «Вечерняя Казань» также вспомнила самые яркие моменты с участием Владимира Путина в столице Татарстана.
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