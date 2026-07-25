Образование
25 июля 10:25
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«Вечерняя Казань»

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Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Все российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 вузов. Именно они первыми опробуют перемены, а следом подтянутся и все остальные. Могилевский отметил, что образование — сфера консервативная, поэтому спешить тут нельзя. Двигаться нужно уверенно, но очень аккуратно, чтобы не навредить качеству подготовки.

Пилот запустили ещё в 2023 году. Сегодня студенты осваивают уже 581 программу. Самыми первыми в проекте участвовали шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

По новой системе студенты получают базовое высшее образование, затем могут пойти на специализированное. Аспирантура теперь стала отдельным уровнем — она нацелена на подготовку ученых и преподавателей.

Ранее мы писали, что в России хотят упростить поступление в вузы по внутренним экзаменам. Школьники несколько лет готовятся к ЕГЭ, однако остаются без бюджетного места из-за одного дополнительного испытания.

Также сообщалось, что рекордно высокие баллы ЕГЭ в этом году связаны с устранением разрыва между школьной программой и КИМами. Также влияет улучшение качества российской системы образования.

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