Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Все российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 вузов. Именно они первыми опробуют перемены, а следом подтянутся и все остальные. Могилевский отметил, что образование — сфера консервативная, поэтому спешить тут нельзя. Двигаться нужно уверенно, но очень аккуратно, чтобы не навредить качеству подготовки.

Пилот запустили ещё в 2023 году. Сегодня студенты осваивают уже 581 программу. Самыми первыми в проекте участвовали шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

По новой системе студенты получают базовое высшее образование, затем могут пойти на специализированное. Аспирантура теперь стала отдельным уровнем — она нацелена на подготовку ученых и преподавателей.

Ранее мы писали, что в России хотят упростить поступление в вузы по внутренним экзаменам. Школьники несколько лет готовятся к ЕГЭ, однако остаются без бюджетного места из-за одного дополнительного испытания.

Также сообщалось, что рекордно высокие баллы ЕГЭ в этом году связаны с устранением разрыва между школьной программой и КИМами. Также влияет улучшение качества российской системы образования.

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