Образование
22 июля 14:05
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«Вечерняя Казань»

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Минпросвещения создало список патриотической литературы для школьных библиотек

Традиционные произведения останутся, а современные авторы расскажут о героях СВО.

Минпросвещения создало список патриотической литературы для школьных библиотек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Единый перечень художественной литературы для школьных библиотек не отменяет классику, а дополняет её. Как заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко, произведения из федеральных образовательных программ сохранят своё центральное место. Новый перечень состоит из трёх списков.

Первый — книги, которые изучают на уроках литературы. Второй — внеклассное чтение: от классики до современных авторов, подобранное так, чтобы не дублировать школьную программу, а расширять кругозор. При отборе учитывали литературные премии, критику, художественную ценность и соответствие традиционным духовным ценностям.

Особое значение имеет третий список — патриотическая литература современных авторов. Как подчеркнул Костенко, такой перечень в истории российского образования появился впервые. В него вошли книги, написанные с 1991 по 2025 год, о родной земле, великих людях и Великой Отечественной. Отдельный раздел «Zа наших» посвящён сегодняшним героям.

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