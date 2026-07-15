Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

Автор фото: Mash

Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года стрельбу в казанской гимназии № 175, женился на 18-летней Диане. Она - начинающая журналистка из Москвы. Новостью и фотографией молодоженов поделился Mash.

Церемония бракосочетания прошла в мае в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. По информации канала, девушка, увидев Галявиева на одном из судебных заседаний, затем приехала к нему на свидание.

После этого молодые люди решили зарегистрировать брак. Видеться они смогут лишь раз в год.

Во время нападения на гимназию Галявиев убил девять человек - семерых детей и двоих учителей. 24 человека были ранены. Суд приговорил убийцу к пожизненному сроку.

Ранее напавший на казанскую школу Ильназ Галявиев рассказал о мотивах преступления, назвав причины, по которым решился на массовое убийство.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.