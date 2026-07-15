Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года стрельбу в казанской гимназии № 175, женился на 18-летней Диане. Она - начинающая журналистка из Москвы. Новостью и фотографией молодоженов поделился Mash.
Церемония бракосочетания прошла в мае в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. По информации канала, девушка, увидев Галявиева на одном из судебных заседаний, затем приехала к нему на свидание.
После этого молодые люди решили зарегистрировать брак. Видеться они смогут лишь раз в год.
Во время нападения на гимназию Галявиев убил девять человек - семерых детей и двоих учителей. 24 человека были ранены. Суд приговорил убийцу к пожизненному сроку.
Ранее напавший на казанскую школу Ильназ Галявиев рассказал о мотивах преступления, назвав причины, по которым решился на массовое убийство.
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