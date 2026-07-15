Общество
15 июля 19:57
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«Вечерняя Казань»

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Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Автор фото: Mash

Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года стрельбу в казанской гимназии № 175, женился на 18-летней Диане. Она - начинающая журналистка из Москвы. Новостью и фотографией молодоженов поделился Mash.

Церемония бракосочетания прошла в мае в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. По информации канала, девушка, увидев Галявиева на одном из судебных заседаний, затем приехала к нему на свидание.  

После этого молодые люди решили зарегистрировать брак. Видеться они смогут лишь раз в год.  

Во время нападения на гимназию Галявиев убил девять человек - семерых детей и двоих учителей. 24 человека были ранены. Суд приговорил убийцу к пожизненному сроку.

Ранее напавший на казанскую школу Ильназ Галявиев рассказал о мотивах преступления, назвав причины, по которым решился на массовое убийство.

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