На нацпроекты в Татарстане ушло свыше 20 млрд рублей
Больше всего средств выделили на направление «Семья» — 8,4 миллиарда рублей.
На реализацию национальных проектов в республике направили 20,6 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 38 процентов от годовой цели, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.
Больше всего средств выделили на направление «Семья» — 8,4 миллиарда рублей, что составляет 47 процентов от итоговых назначений. Свыше половины целевых расходов реализовано по нацпроекту «Молодежь и дети», а именно 4,2 миллиарда рублей или 55 процентов. На «Инфраструктуру для жизни» направили еще 3,8 миллиарда рублей (19 процентов).
Напомним, что полное исполнение по расходам наблюдается только по направлению «Беспилотные авиационные системы», на которое выделили два миллиарда рублей. В 2026 году на нацпроекты планируется потратить 53,8 миллиарда рублей, из которых 28,8 миллиарда идут из федерального бюджета, а еще 25 — из бюджета республики.
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