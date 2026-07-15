Общество
15 июля 20:22
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

На нацпроекты в Татарстане ушло свыше 20 млрд рублей

Больше всего средств выделили на направление «Семья» — 8,4 миллиарда рублей.

На нацпроекты в Татарстане ушло свыше 20 млрд рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На реализацию национальных проектов в республике направили 20,6 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 38 процентов от годовой цели, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

Больше всего средств выделили на направление «Семья» — 8,4 миллиарда рублей, что составляет 47 процентов от итоговых назначений. Свыше половины целевых расходов реализовано по нацпроекту «Молодежь и дети», а именно 4,2 миллиарда рублей или 55 процентов. На «Инфраструктуру для жизни» направили еще 3,8 миллиарда рублей (19 процентов).

Напомним, что полное исполнение по расходам наблюдается только по направлению «Беспилотные авиационные системы», на которое выделили два миллиарда рублей. В 2026 году на нацпроекты планируется потратить 53,8 миллиарда рублей, из которых 28,8 миллиарда идут из федерального бюджета, а еще 25 — из бюджета республики.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Три десятка брошенных автомобилей отправятся с улиц Казани на спецстоянку

Больше всего авто эвакуируют из Советского района.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.