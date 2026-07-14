Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Автор фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Альметьевске полицейские задержали 52-летнего мужчину, который 3 июля устроил стрельбу в одной из местных автомоек. Житель, который оказался постоянным клиентом этого сервиса, попросил без очереди помыть его машину, но получил отказ из-за большого количества записей. Спустя время он вернулся с травматическим оружием и открыл огонь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

На момент нападения в детейлинг-центре находились 4 сотрудника, в том числе женщина. Они сняли об инциденте подробное видео, чтобы придать историю огласке. Подозреваемый совершил несколько выстрелов, и в результате попал в бедро одному из работников — он был госпитализировал с раной, из-за которой вынужден пользоваться костылями. Устроивший стрельбу мужчина скрылся с места происшествия и не появлялся по месту жительства несколько дней, пытаясь скрыться от полиции.

После задержания нападавший признал свою вину. Как оказалось, ранее его судили за уклонение от воспитания несовершеннолетних детей и употребление запрещенных веществ. На данный момент возбуждено дело по статье о хулиганстве.

«Изъяты предметы, возможно являющиеся частями оружия, при этом подозреваемый официально не получал разрешения на право его владения», — уточнили в МВД.

Ранее в Казани 35-летнего мужчину приговорили к трем годам условно с таким же испытательным сроком за жестокое избиение супруги. Его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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