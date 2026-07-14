На место аварии выехал прокурор.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Вечером в Мамадышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На третьем километре автодороги «Мамадыш — Кукмор — Ишкеево» между сёлами Нижний Таканыш и Тавели «Лада Гранта» на полном ходу влетела в трактор с прицепом. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить.

В машине находились четыре человека. Все они — водитель и три пассажира — погибли на месте от полученных травм. Детей среди жертв нет. Личности погибших и точная причина аварии пока устанавливаются.

Автор фото: прокуратура Татарстана

На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района Артур Князев. Ход процессуальной проверки взяли на контроль в надзорном ведомстве. К ликвидации последствий привлекли спасателей, пожарных и полицию. Всего от экстренных служб работали 17 человек и 6 единиц техники.

Ранее мы писали, что после ДТП с автобусом в Татарстане вспомнили о запрете ночных перевозок. Аварии с рейсовым транспортом сообщением с Самарской областью происходят регулярно. Большая часть столкновений случается в темное время. Депутаты 10 лет добиваются запрета на перевозки ночью, но проблема не только в этом.

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