Перевозчик объясняет перенос времени вылета техническими причинами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рейс «Уральских авиалиний» U6-3554/3553, летящий по маршруту Анталья – Казань – Анталья, уже более девяти часов не может вернуться в столицу республики. Авиакомпания в своем официальном канале объясняет задержку вылета техническими причинами.

«Представители туроператора о корректировке расписания проинформированы, пассажиры вышеуказанных рейсов предупреждены заранее. На время ожидания вылета им предоставляется размещение в гостиницах, горячее питание и напитки. «Уральские авиалинии» предпринимают все необходимые действия для скорейшего возврата к первоначальному расписанию и рассчитывают на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, на вылет также задерживаются рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву и еще один самолет в Анталью. На прилет задерживается воздушное судно из Москвы.

Ранее сообщалось, что контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолётов Ту-214 может быть сорван. главная проблема в том, что Казанский авиазавод пока не может гарантировать модернизацию кабины под экипаж из двух человек.



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