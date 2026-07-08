Политика
8 июля 17:46
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«Вечерняя Казань»

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Трамп поддержал Украину в ударах по российской энергетике

Американский лидер считает, что эскалация поможет урегулировать конфликт.

Трамп поддержал Украину в ударах по российской энергетике

Автор фото: www.whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары Украины по российским энергообъектам — это эскалация конфликта, которая может помочь его прекращению. Об этом он заявил на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта: якобы Вашингтону удалось добиться значительного дипломатического прогресса всего за несколько недель. К тому же и Москва, и Киев хотят разрешения конфликта.

В то же время американский лидер считает, что Россия обладает значительной военной мощью.

«Мне не птичка нашептала, что мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать», – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что за ночь над Россией сбили 415 украинских беспилотников, включая Татарстан. Атака затронула 20 регионов и два моря, работала ПВО.

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