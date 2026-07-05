Телефонные переговоры длились более 1 часа 25 минут.

Автор фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели продолжительные телефонные переговоры, которые длились 1 час 25 минут. Инициатором беседы выступил Вашингтон. В ходе переговоров подняли вопросы, касающиеся Украины, а также меморандума с Ираном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Это был уже четвертый раунд телефонной дипломатии между главами государств с начала года. Путин позвонил Трампу в День независимости США и поздравил его. Он также упомянул о вкладе Российской империи в формирование американской государственности.

Также они обсудили гуманитарные вопросы: Трамп вспомнил свой визит в Эрмитаж, а Путин пожелал успехов Белому дому в проведении чемпионата мира по футболу, поделившись опытом России. Оба лидера подчеркнули важность сохранения союзнических отношений времен Второй мировой войны для сегодняшнего диалога.

Большая часть беседы была посвящена кризису на Украине. Путин изложил российское видение ситуации, упомянув переход стратегически важного укрепрайона ВСУ в Константиновке под контроль российских войск. Он отметил, что европейские сторонники эскалации принимают решения на основе неточных данных о фронте, а Киев продолжает атаковать гражданские объекты и инфраструктуру России.

Трамп выразил желание прекратить боевые действия для восстановления экономических связей. Американские посредники Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф планируют посетить Москву до конца августа. Ушаков подтвердил готовность России к диалогу, исходя из своих интересов.

Лидеры также обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, где Россия готова снизить напряженность. Они позитивно оценили подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном, который может стать основой для долгосрочного компромисса.Символом прагматичного сотрудничества стал запуск российско-американского экипажа к МКС с Байконура. Лидеры согласились активизировать контакты между военными ведомствами, спецслужбами и министерствами.

В конце разговора Путин подтвердил приглашение Трампа посетить Москву, и они договорились созвониться в ближайшее время.



Ранее Путин сообщил о том, что переговоры по Украине продолжаются. Они ведутся по нескольким направлениям. В том числе рассматриваются новые предложения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.