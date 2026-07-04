Сян Бо уже прибыл в Багдад.

Автор фото: пресс-служба посольства Китая в Ираке

Бывший генеральный консул Китая в Казани Сян Бо стал чрезвычайным и полномочным послом КНР в Ираке. Об этом сообщает посольство.

Уточняется, что он уже прибыл в Багдад, где официально приступил к исполнению своих обязанностей.

Сян Бо поделился планами: совместно с иракскими партнерами новый посол собирается работать над реализацией важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств. Он надеется, что это позволит вывести китайско-иракское стратегическое партнерство и практическое сотрудничество в разных областях на новый уровень.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не обсуждается перенос сроков выборов депутатов в Госдуму.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.