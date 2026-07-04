Экс-генконсула Китая в Казани назначили послом в Ираке
Сян Бо уже прибыл в Багдад.
Бывший генеральный консул Китая в Казани Сян Бо стал чрезвычайным и полномочным послом КНР в Ираке. Об этом сообщает посольство.
Уточняется, что он уже прибыл в Багдад, где официально приступил к исполнению своих обязанностей.
Сян Бо поделился планами: совместно с иракскими партнерами новый посол собирается работать над реализацией важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств. Он надеется, что это позволит вывести китайско-иракское стратегическое партнерство и практическое сотрудничество в разных областях на новый уровень.
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