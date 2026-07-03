Политика
3 июля 23:18
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Путин: «Стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией»

Глава государства отметил полное освобождение ЛНР.

Путин: «Стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией»

Автор фото: скриншот видео

После того, как российские войска полностью освободили Константиновку, военные прямо из города доложили об этом Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

По словам президента, стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией. Владимир Путин подчеркнул, что ЛНР полностью освобождена,  российские войска продолжают продвижение в ДНР, а также создавать зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Глава государства подчеркнул: чем больше ВСУ будут наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем шире придётся делать эту полосу.  

На совещании также обсуждались задачи военных на летний период и активизация наступательных действий, пишет BAZA.

Ранее мы писали, что российские военные полностью освободили Константиновку. Путин поблагодарил солдат за героизм.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.