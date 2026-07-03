Путин: «Стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией»
Глава государства отметил полное освобождение ЛНР.
После того, как российские войска полностью освободили Константиновку, военные прямо из города доложили об этом Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам президента, стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией. Владимир Путин подчеркнул, что ЛНР полностью освобождена, российские войска продолжают продвижение в ДНР, а также создавать зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Глава государства подчеркнул: чем больше ВСУ будут наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем шире придётся делать эту полосу.
На совещании также обсуждались задачи военных на летний период и активизация наступательных действий, пишет BAZA.
Ранее мы писали, что российские военные полностью освободили Константиновку. Путин поблагодарил солдат за героизм.
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