Глава государства отметил полное освобождение ЛНР.

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После того, как российские войска полностью освободили Константиновку, военные прямо из города доложили об этом Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам президента, стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией. Владимир Путин подчеркнул, что ЛНР полностью освобождена, российские войска продолжают продвижение в ДНР, а также создавать зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Глава государства подчеркнул: чем больше ВСУ будут наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем шире придётся делать эту полосу.

На совещании также обсуждались задачи военных на летний период и активизация наступательных действий, пишет BAZA.

Ранее мы писали, что российские военные полностью освободили Константиновку. Путин поблагодарил солдат за героизм.

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