Политика
29 июня 08:43
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов возглавил список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму

В перечне также оказались Герой России Александр Лапин, глава Минтруда Эльмира Зарипова, депутат Госдумы Айдар Метшин и другие.

Минниханов возглавил список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму

Автор фото: rais.tatarstan.ru

На думских выборах список «Единой России» от республики возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает региональное отделение партии по итогам XXIII съезда, проходящего Москве.

В перечне также оказались Герой России Александр Лапин, третьей стала глава Минтруда Эльмира Зарипова. В список вошли депутат Госдумы Айдар Метшин, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, руководитель управления судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов, депутаты Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев, Анатолий Иванов, Рустам Калимуллин, депутат Госсовета Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета, гендиректор «Ак Барса» Иван Егоров и другие.

Помимо этого, были утверждены кандидаты, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что Татарстан борется за представительство в нижней палате, однако может потерять два места. Это связано с появлением в России новых регионов.

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