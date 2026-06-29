В перечне также оказались Герой России Александр Лапин, глава Минтруда Эльмира Зарипова, депутат Госдумы Айдар Метшин и другие.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

На думских выборах список «Единой России» от республики возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает региональное отделение партии по итогам XXIII съезда, проходящего Москве.

В перечне также оказались Герой России Александр Лапин, третьей стала глава Минтруда Эльмира Зарипова. В список вошли депутат Госдумы Айдар Метшин, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, руководитель управления судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов, депутаты Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев, Анатолий Иванов, Рустам Калимуллин, депутат Госсовета Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета, гендиректор «Ак Барса» Иван Егоров и другие.

Помимо этого, были утверждены кандидаты, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что Татарстан борется за представительство в нижней палате, однако может потерять два места. Это связано с появлением в России новых регионов.

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