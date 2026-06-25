Общество
25 июня 11:14
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«Вечерняя Казань»

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Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Автор фото: Baza

Дочь бизнесмена из Москвы 20-летняя Варвара Волкова и 28-летний уроженец Татарстана Тимур Ибрагимов, сын рыболовного рекордсмена, оказались теми самыми молодоженами, которые устроили секретную свадьбу с ведущим Иваном Ургантом на берегу Волги в Казани. Они отметили создание новой ячейки общества за 25 миллионов рублей, сообщает «База».

Отец Варвары владеет компанией, которая занимается пожарной безопасностью, а мать — духовный практик и преподаватель женских курсов по исполнению желаний с помощь общения со Вселенной. Отец Тимура же поймал самого большого судака в России, а его бизнес занимается организацией рыболовных туров и арендой домов на Каме.

Свадьбу оплатили далеко не только родители: сам Тимур основал успешную школу по подготовке к ЕГЭ, которая за год заработала 358 миллионов чистой прибыли. Влюбленные до заключения брака успели побывать в 33 странах, а предложение Варвара поручила в Альпах во Франции. Ее кольцо с бриллиантом стоит более 2,5 миллиона рублей.

Напомним, что секретная свадьба состоялась в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» на берегу Волги, который считается одним из самых дорогих курортов города. Торжество провел шоумен Иван Ургант.

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