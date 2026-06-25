Общество
25 июня 12:11
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов поздравил жителей с Днем провозглашения ТАССР

Глава республики отметил, что за более чем столетнюю историю регион стал одним из самых развивающихся субъектов России.

Минниханов поздравил жителей с Днем провозглашения ТАССР

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем провозглашения ТАССР. В этот день, 25 июня, власть перешла революционному комитету, который возглавил советский государственный и партийный деятель Сахибгарей Саид-Галиев. В своем канале в «Максе» глава республики назвал эту отметку «знаковой датой» в истории Татарстана.

«За свою более чем столетнюю историю Татарстан стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и продолжает двигаться в том же направлении», — написал раис.

Декрет, провозгласивший Автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику, вышел чуть раньше — 27 мая 1920 года. В 1937 году название сменилось на ТАССР, которое просуществовало вплоть до 1990 года.

Ранее Минниханов поздравил жителей республики с татарским народным праздником Сабантуй. В своей речи он сделал акцент на том, что процветание и изобилие всегда достигаются упорным трудом, и этот принцип стал жизненным правилом народа.

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