Потребуется пройти идентификацию через Единую биометрическую систему.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июля в России вступает в силу изменение, упрощающее и ускоряющее регистрацию сделок с недвижимостью: при продаже, дарении и обмене стороны смогут подать документы на государственную регистрацию перехода права собственности дистанционно. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Парламентарий подчеркнул, что для этого обе стороны договора должны пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС) и подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Цель новшества, по его словам - защитить граждан от мошеннических действий: подделать биометрию значительно сложнее, чем паспорт или подпись.

Для дистанционной сделки нужны усиленная квалифицированная электронная подпись и подтвержденная биометрия в ЕБС, заявление и прилагаемые документы подаются в электронном виде. Каплан Панеш уточнил сроки действия сертификата электронной подписи и подтвержденной биометрии - 12 месяцев и 5 лет соответственно.

Упрощенный порядок введут вначале для покупки жилья у застройщика (первичный рынок), для ипотечных сделок, стандартных случаев обмена и дарения недвижимости. В сложных случаях (сделки с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних, спорными объектами или несколькими объектами недвижимости) будет по-прежнему необходимо личное присутствие, рассказал парламентарий, предупредив, что нельзя передавать коды доступа от госуслуг и сертификаты электронной подписи третьим лицам.

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