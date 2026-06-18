Президент посоветовал посмотреть на число медиков в расчете на 10 тысяч жителей республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время рабочей встречи, которая прошла в Казани, Владимир Путин попросил Рустама Минниханова обратить внимание на ситуацию с количеством врачей-специалистов.

Просьба прозвучала после того, как раис Татарстана доложил главе государства по этой теме, сообщает ТАСС.

- Посмотрите обязательно по количеству врачей-специалистов [в расчете] на 10 тысяч жителей республики, - посоветовал Владимир Путин главе республики.

Ранее Путин и Минниханов обсудили цену новых скоростных теплоходов. «А-145» и «Метеор» уже работают на маршрутах.

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