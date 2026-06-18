Путин попросил Минниханова обратить внимание на ситуацию с врачами-специалистами
Президент посоветовал посмотреть на число медиков в расчете на 10 тысяч жителей республики.
Во время рабочей встречи, которая прошла в Казани, Владимир Путин попросил Рустама Минниханова обратить внимание на ситуацию с количеством врачей-специалистов.
Просьба прозвучала после того, как раис Татарстана доложил главе государства по этой теме, сообщает ТАСС.
- Посмотрите обязательно по количеству врачей-специалистов [в расчете] на 10 тысяч жителей республики, - посоветовал Владимир Путин главе республики.
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