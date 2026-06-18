Об этом стало известно на саммите АСЕАН в Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россия собирается создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, которые будут экспортироваться и в другие страны Азии, поделился с «Вестями» спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

- Мы планируем создать центр по распространению ряда российских вакцин нового поколения на территории Вьетнама, использовать Вьетнам для распространения этих вакцин также в другие страны Азии, - сообщил он после переговоров с Суверенным фондом Вьетнама, которые прошли в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.

По словам Дмитриева, речь идет также о множестве других совместных с Вьетнамом проектах. В таких областях, в частности, как инфраструктура, технологии, аграрный сектор.

Ранее Минниханов предложил руководству вьетнамской авиакомпании запустить прямые рейсы. Это поможет развитию деловых и туристических связей.

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