Общество
18 июня 23:08
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«Вечерняя Казань»

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Россия планирует создать во Вьетнаме центр по распространению вакцин

Об этом стало известно на саммите АСЕАН в Казани.

Россия планирует создать во Вьетнаме центр по распространению вакцин

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россия собирается создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, которые будут экспортироваться и в другие страны Азии, поделился с «Вестями» спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.  

- Мы планируем создать центр по распространению ряда российских вакцин нового поколения на территории Вьетнама, использовать Вьетнам для распространения этих вакцин также в другие страны Азии, - сообщил он после  переговоров с Суверенным фондом Вьетнама, которые прошли в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.  

По словам Дмитриева, речь идет также о множестве других совместных с Вьетнамом проектах. В таких областях, в частности, как инфраструктура, технологии, аграрный сектор.

Ранее Минниханов предложил руководству вьетнамской авиакомпании запустить прямые рейсы. Это поможет развитию деловых и туристических связей.

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