Общество
18 июня 23:37
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«Вечерняя Казань»

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Челнинские медики впервые использовали лучевую терапию при метастазе в печени

Ранее этот метод был доступен лишь в крупнейших федеральных центрах.

Челнинские медики впервые использовали лучевую терапию при метастазе в печени

Автор фото: Минздрав Татарстана

Еще одну победу над тяжелой болезнью удалось одержать врачам  Набережночелнинского филиала онкодиспансера, применившим высокоточную лучевую терапию при метастазе в печени. Об их успехах рассказала пресс-служба Минздрава Татарстана.  

Пациент наблюдался у врачей после того, как три года назад излечился от рака носоглотки. Но во время очередного планового обследования медики обнаружили  у него единичный метастаз в печени.  

После курса лекарственной терапии, остановившей рост опухоли, решено было  впервые в практике филиала применить стереотаксическую лучевую терапию, которая позволяет прицельно уничтожать опухолевый очаг, практически не затрагивая здоровые ткани вокруг него.

Как рассказал заведующий радиологическим отделением Ришат Кутдусов, благодаря этой технологии, которая ещё недавно была доступна только в крупнейших федеральных центрах, врачи могут воздействовать на отдельные метастазы без хирургического вмешательства.

Ранее казанцев пригласили стать донорами крови на медицинском форуме. Стать частью общего дела можно будет в мобильном центре у ИТ-парка.

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