Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в 06:38 по московскому времени ввели режим «Ракетная опасность». Об этом оповестило МЧС России. В Казани звучали сирены. Аэропорт столицы республики временно прекратил приём и отправку рейсов.

Жителям напоминают: сигнал «Ракетная опасность» означает прямую угрозу авиационного или ракетного удара, а также атаки беспилотников. При таком режиме нужно немедленно укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство. Дома следует перекрыть газ, воду и выключить электричество.

Ранее сообщалось, что после удара БПЛА в Нижнекамске укрытия сделают доступными круглосуточно. Вход обеспечат системой электронных замков и высокотехнологичными домофонами.

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