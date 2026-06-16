Из Казани дважды в неделю запланированы дополнительные рейсы в Анталью
Пассажиры будут летать на самолетах Airbus A320, Boeing 737 и Airbus A321.
На время высокого летнего спроса количество рейсов в Турцию из Казани будет увеличено, проинформировали в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
Дополнительные рейсы в Анталью из-за роста числа туристов в сезон планируется организовать с конца июня до начала октября два раза в неделю: по вторникам и пятницам.
Кроме Казани дополнительные самолеты будут летать в Анталью также из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод и из Москвы в Бодрум, Даламан и Анталью.
В пресс-службе перевозчика уточнили, что речь идет о более 105,1 тысячи дополнительных кресел. Пассажирам предложат самолеты Airbus A320, Boeing 737 и Airbus A321 в двухклассной компоновке.
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