Пассажиры будут летать на самолетах Airbus A320, Boeing 737 и Airbus A321.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На время высокого летнего спроса количество рейсов в Турцию из Казани будет увеличено, проинформировали в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Дополнительные рейсы в Анталью из-за роста числа туристов в сезон планируется организовать с конца июня до начала октября два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Кроме Казани дополнительные самолеты будут летать в Анталью также из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод и из Москвы в Бодрум, Даламан и Анталью.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что речь идет о более 105,1 тысячи дополнительных кресел. Пассажирам предложат самолеты Airbus A320, Boeing 737 и Airbus A321 в двухклассной компоновке.

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