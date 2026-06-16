Цель новшества - забота о сохранении продолжительности жизни граждан.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В перечень медицинских и фармацевтических специальностей, разработанный Минздравом России, включат врачей, которых раньше не было. Документ вступит в силу с 1 сентября, пишет «Парламентская газета».

Среди новых специальностей - кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика, эмбрионология. С 1 сентября 2027 года в список войдет также паллиативная медпомощь.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, нутрициологи, которых обяжут проходить профессиональную переподготовку и аккредитацию, будут относиться к среднему медперсоналу.

Цель новшества – забота о сохранении продолжительности жизни граждан.

- Мы живем в мире, который меняет междисциплинарный подход, стратегию в развитии диагностики, лечения, реабилитации, наблюдения за людьми, – цитирует издание зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Татьяну Соломатину.

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