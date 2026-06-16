Общество
16 июня 00:40
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«Вечерняя Казань»

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Список медицинских и фармацевтических специальностей в России пополнится

Цель новшества - забота о сохранении продолжительности жизни граждан.

Список медицинских и фармацевтических специальностей в России пополнится

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В перечень медицинских и фармацевтических специальностей, разработанный Минздравом России, включат врачей, которых раньше не было. Документ вступит в силу с 1 сентября, пишет «Парламентская газета».  

Среди новых специальностей -  кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика, эмбрионология. С 1 сентября 2027 года в список войдет также паллиативная медпомощь.  

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, нутрициологи, которых обяжут проходить профессиональную переподготовку и аккредитацию,  будут относиться к среднему медперсоналу.  

Цель новшества – забота о сохранении продолжительности жизни граждан.  

- Мы живем в мире, который меняет междисциплинарный подход, стратегию в развитии диагностики, лечения, реабилитации, наблюдения за людьми, – цитирует издание зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Татьяну Соломатину.

Ранее мы рассказали, почему россияне все чаще чувствуют себя старше фактического возраста. Ложная «преждевременная старость» не является нормой для молодежи, отмечают исследователи.

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