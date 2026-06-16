Сильнее всего подешевел перелет в Калининград и Минеральные Воды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минимальные цены на авиабилеты из Казани в начале июня уменьшились на 12–15% в сравнении с началом мая. Об этом говорят данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты ассоциации подчеркнули, что массовое удешевление перелетов из столицы Татарстана вызвано увеличением предложения со стороны авиакомпаний, корректирующих цены для привлечения пассажиров.

Больше всего – на 31% за месяц - в цене упали билеты из Казани в Калининград: до 10,7 тысячи рублей в одну сторону. Довольно значительно – порядка на 15% - снизились цены авиабилетов в Минеральные Воды, на 9-14% - в Санкт-Петербург.

Практически такой же осталась стоимость билетов в Сочи, хотя в целом за год она упала на 21% - с 16,2 до 12,7 тысячи рублей.

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