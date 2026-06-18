«А-145» и «Метеор» уже работают на маршрутах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время рабочей встречи с Рустамом Миннихановым Владимир Путин спросил о новых скоростных теплоходах и об их стоимости, пишет ТАСС.

Во время доклада и изучения презентации с данными президент отметил, что «хорошие появляются суда гражданского назначения». Подтвердив, что «А-145» и новый «Метеор» уже зарекомендовали себя, Рустам Минниханов сообщил, что эти суда уже вышли на маршруты.

На вопрос президента, дорогие ли они, раис Татарстана ответил, что «нормально, терпимо».

Когда же Путин констатировал, что все же дорогие, Рустам Минниханов возразил: «Нет-нет, не дорогие. Мы следим, чтоб лишних денег [не тратить]».

Ранее мы писали, что на приеме от имени Путина участников саммита АСЕАН угостили татарскими блюдами. Гости могли отведать кыстыбый.

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