Общество
18 июня 15:27
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов предложил руководству вьетнамской авиакомпании запустить прямые рейсы

Это поможет развитию деловых и туристических связей.

Минниханов предложил руководству вьетнамской авиакомпании запустить прямые рейсы

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом и генеральным директором авиакомпании VietJet Air, председателем Sovico Group и вице-президентом HDBank госпожой Нгуен Тхи Фыонг Тхао. Отметим, что VietJet Air выполняет чартерные рейсы из Казани на популярные вьетнамские курорты Дананг и Нячанг.

Глава республики отметил, что российско-вьетнамские дружеские отношения имеют давнюю историю. У Татарстана есть опыт сотрудничества с вьетнамскими партнерами, также налажены хорошие торгово-экономические связи. К тому же Вьетнам пользуется большой популярностью у российских и, в частности, у татарстанских туристов.

«Дальнейшему развитию деловых и туристических связей способствовало бы открытие регулярных прямых авиарейсов», - сказал Минниханов.

Азиатская страна динамично развивается. И вьетнамские бизнесмены заинтересованы в работе на российском рынке. А в Татарстане есть все условия для инвесторов. Минниханов подчеркнул, что республика рада развитию сотрудничества.

Нгуен Тхи Фыонг Тхао поблагодарила раиса за радушный прием. Она призналась, что в последние десять лет Вьетнам активно участвует в процессах по развитию торгово-экономических связей с Россией. И власти приложат все усилия для дальнейшего укрепления деловых отношений, культурных и гуманитарных связей с Татарстаном.

Ранее сообщалось, что Минниханов видит потенциал в сотрудничестве с Лаосом. Татарстан открыт для взаимодействия в рамках российско-лаосских отношений.

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