Сотрудничество также предполагается в организации стажировок по изучению опыта госуправления.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН. Он напомнил, что республика является одним из ведущих регионов России. Стороны могли бы сотрудничать в сфере инноваций, инфокоммуникационных технологий и обмениваться опытом.

«У нашей республики богатый опыт сотрудничества с Вашей страной в сфере организации стажировок по изучению опыта государственного управления», - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Также во многих проектах Татарстана участвуют иностранные компании. Республика открыта для инвестиций и является точкой входа на рынок страны зарубежных организаций. Поэтому раис предложил Лоуренсу Вонгу расширять контакты между деловыми кругами Татарстана и Сингапура, работать над совместными проектами в области промышленности, высоких технологий и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Минниханов предложил руководству вьетнамской авиакомпании запустить прямые рейсы. Это поможет развитию деловых и туристических связей.

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