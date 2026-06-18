Стандарт вступит в силу с 1 сентября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» заработает с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в докладе Минцифры России «Книжный рынок России», пишет РИА Новости.

Введение нового стандарта станет одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса, сказано в документе.

Ранее сообщалось, что самыми необходимыми профессиями Татарстана стали специалисты по продажам. Такие специальности, как менеджер по продажам, продавец и курьер, войдут в тройку лучших.

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