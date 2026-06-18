В России официально появится профессия писатель
Стандарт вступит в силу с 1 сентября.
Профессиональный стандарт профессии «Писатель» заработает с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в докладе Минцифры России «Книжный рынок России», пишет РИА Новости.
Введение нового стандарта станет одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса, сказано в документе.
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